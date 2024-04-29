Енн Хетевей замилувала новими кадрами з молодим "бойфрендом" (відео)

Енн Гетевей показала милі кадри з Ніколасом Галіциним

Актори зіграли розлучену матір і вокаліста мегапопулярного бойз-бенду. За сюжетом картини між ними спалахує кохання, коли 40-річна перебуває зі своєю донькою-підлітком на Coachella, де виступає 24-річний обранець публіки.

Фільм "Думка про тебе" стає все більше і більше цікавити прихильників, адже сама Енн часто ділиться романтичними кадрами з молодим партнером по знімальному майданчику Ніколасом.

Хлопець став відомим серцеїдом з моменту виходу мелодрами "Пурпурові серця", де зіграв військового та показав, що таке справжнє кохання. А тепер він грає любов з Хетевей.

Для того, щоб пригорнути ще більший інтерес до фільму, команда робить все можливе, але глядачів найбільше цікавлять стосунки між акторами після зйомок, адже на відео та фото це виглядає як справжній роман.

Так, Енн показала відео, де вони з Голіциним ніжно обіймаються та крокують для нової фотосесії.

Актори знову грають почуття та пристрасть в обʼєктиві камер. Та все це лише історія одного фільму, бо кожен з них має особисте життя у реальному житті.