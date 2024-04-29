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Энн Хэтэуэй восхитила новыми кадрами с молодым "бойфрендом" (видео)

Энн Хэтэуэй с Николасом Голицыным (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)
Автор: Юлия Любченко

Энн Хэтэуэй уже демонстрировала романтические кадры с молодым красавцем Николасом Голицыным, который стал ее новым партнером в романтической картине. А теперь появились и новые совместные кадры.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Энн Хэтэуэй показала милые кадры с Николасом Галицыным

Актеры сыграли разведенную мать и вокалиста мегапопулярного бойз-бэнда. По сюжету картины между ними загорается любовь, когда 40-летняя находится со своей дочерью-подростком на Coachella, где выступает 24-летний избранник публики.

Фильм "Мысль о тебе" становится все больше и больше интересовать поклонников, ведь сама Энн часто делится романтическими кадрами с молодым партнером по съемочной площадке Николасом.

Парень стал известным сердцеедом с момента выхода мелодрамы "Пурпурные сердца", где сыграл военного и показал, что такое настоящая любовь. А теперь он играет любовь с Хэтэуэй.

Для того, чтобы привлечь еще больший интерес к фильму, команда делает все возможное, но зрителей больше всего интересуют отношения между актерами после съемок, ведь на видео и фото это выглядит как настоящий роман.

Так, Энн показала видео, где они с Голицыным нежно обнимаются и шагают для новой фотосессии.

Актеры снова играют чувство и страсть в объективе камер. И все это только история одного фильма, потому что каждый из них имеет личную жизнь в реальной жизни.

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