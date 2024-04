Як виглядає молодий "бойфренд" Енн Гетевей: ви точно його знаєте

Як виглядає молодий "бойфренд" Енн Гетевей

Енн знялась у новій мелодрамі, де її партнером став зірка фільму “Пурпурові серця” - молодий та привабливий Ніколас Голіцин.

Саме з ним можна побачити акторку в останній час на світських заходах та червоних доріжках. Кіношна парочка вже неодноразово демонструвала романтичні спільні кадри, щоб підтримати свої амплуа.

У фільмі "The Idea of You" з Енн Гетевей та Ніколас Голіцин виступають у головних ролях та грають закохану парочку з різницею у віці.

Кадри з фільму "Думкою про тебе"

А, як відомо, глядачі часто приймають історії кохання у кіно за реальні, і цей фільм - не виключення. Тим паче, що Ніколас дійсно дуже привабливий молодий чоловік, а Гетевей у свої 41 виглядає набагато молодшою.

Романтична комедія знята за мотивами однойменного роману Робіна Лі та розповідає історію кохання розлученої матері-одиначки Солен і вокаліста найпопулярнішого бойсбенда на планеті Хейса.

Енн Гетевей та Ніколас Голіцин (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)

Та якщо у фільмі такий роман можливий, то у реальному житті акторка вже багато років заміжня і має міцну родину.