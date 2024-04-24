Енн Гетевей зачарувала новими фото з ноткою містики
Енн Гетевей показала себе у новій фотосесії з нової сторони. У фотозйомці жінка має трохи містичні образи та підтримує фемінність та маскулінність.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.
Енн Гетевей показала цікаві містичні фото
Оскароносна Енн Гетевей змогла розкрити себе з абсолютно нової сторони завдяки тому, що знялася для обкладинки літнього номера V Magazine.
На яскравих та трохи містичних фотокартках зірка постала у жіночих та чоловічих образах у вбраннях від Dolce & Gabbana та Maison Margiela.
Завдяки цим фото Енн показала свою підтримку маскулінності та фемінності, оскільки цей стиль зараз дуже активно шириться серед жінок, бо кожна з нас хоче почувати себе комфортно у суспільстві. Й до того ж вже давно минули часи, коли жінки мали обирати одяг за гендером.
Так, у новій фотосесії Хетевей постала у білій сорочці, чорних широких брюках, туфлях на підборах та доповнила образ грубим ремінцем та імітованим метеликом на горловині.
Волосся Енн вклала назад, зімітувавши чоловічу зачіску і томливим поглядом дивилась в об’єктив камери.
Енн Гетевей у чоловічому образі (фото: .instagram.com/AnneHathaway)
А от у наступних образах зірка приміряє сукні, які підкреслюють її фігуру, додавши туфлі на високих підборах.
Жінка на фото лежить у ванні та на розкладному дивані. І варто сказати, що саме ці кадри мають нотки містичності й розкривають Енн з нової сторони.
Енн Гетевей у містичних образах (фото: .instagram.com/AnneHathaway)
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