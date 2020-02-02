Энергетические вампиры: эти комнатные растения нельзя держать дома

Некоторые комнатные растения обладают отрицательными свойствами, из-за чего их не рекомендуют держать в квартире, несмотря на их красивый внешний вид. Биоэнергетики считают, что эти вазоны способны не только выкачивать из человека энергию, но и могут принести в дом беды и несчастья.

Плющ

Это растение категорически нельзя держать в доме. При этом неважно, какой именно вид плюща стоит у вас на подоконнике или плетется по стене. Биоэнергетики уверены, что все плющи опасны. Растение способно выкачать энергию отовсюду, где бы оно ни находилось.

Кроме того, плющ называют "мужегоном" – пока в квартире это растение, ни один мужчина надолго не задержится рядом с вами.

Комнатный плющ "Хедера" (фото: rastenievod.com)

Папоротник

Папоротник также имеет дурную славу энергетического вампира. Этот неприхотливый зеленый кустик выкачивает у домочадцев энергию – люди становятся слабыми, появляются депрессивные настроения. Эксперты считают, что комнатный папоротник может вызвать у обитателей квартиру апатию и даже навеять мысли о самоубийстве.

Единственным плюсом папоротника является то, что он способен высосать абсолютно всю энергию – даже негативную. Поэтому это комнатное растение стоит завести, если подозреваете, что на дом наслали порчу – он поможет решить проблему, но после растение нужно срочно убрать.

Папоротник "Нефролепсис" (фото: rastenievod.com)

Монстера

Монстера не зря имеет такое устрашающее название. Растение в доме может стать причиной конфликтов, ссор, и серьезных скандалов. Биоэнергетики считают монстеру самым мощным и сильным энергетическим вампиром – она постоянно нуждается в энергетической подпитке.

Именно поэтому монстера лучше всего растет в общественных местах, торговых центрах, офисах – там очень много людей, эмоций, скандалов, что дает растению достаточную подпитку. А вот дома цветок держать нельзя, иначе любые отношения просто обречены.

Монстера (фото: rastenievod.com)