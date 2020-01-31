Выбросьте немедленно: эти вещи приносят в дом беды и несчастье

Некоторые привычные в доме вещи могут накликать беду на его обитателей
Некоторые вещи приносят в дом беды и несчастья. Специалисты утверждают, что от этих бытовых принадлежностей стоит избавиться, чтобы восстановить положительную энергетику в доме, ведь они притягивают бедность и склоки. Что нужно немедленно выбросить - в материале Styler.
В доме не стоит хранить, а тем более пользоваться треснутыми или надбитыми предметами. Даже если это любимая чашка с отколовшейся ручкой, от нее стоит избавиться. То же самое касается зеркал и треснувших оконных стекол.
Если в вашем доме хранится вещь из пары, вторая часть которой утеряна или поломана, от нее стоит избавиться. К примеру, не стоит держать на балконе лыжную палку "до лучших времен". Такие предметы будут блокировать энергетику и мешать обзаводиться новыми покупками.
Пересматривая старые фото в альбоме, стоит выбросить те, которые вызывают у вас негативные эмоции. Ведь когда вы смотрите на снимки, которые вам не нравятся, можете случайно себя сглазить.
Даже если вещь абсолютно новая, но ни разу не была в использовании, ее стоит отдать, подарить или выбросить. Вещи, которыми подолгу не пользуются, притягивают к себе отрицательную энергию.
Облысевший веник - символ иссякающих денег. Не пользуйтесь этим инвентарем для уборки до последнего - это к материальным убыткам. Не скупитесь и регулярно меняйте веники.