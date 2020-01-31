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Выбросьте немедленно: эти вещи приносят в дом беды и несчастье

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 22:12
Выбросьте немедленно: эти вещи приносят в дом беды и несчастье
Некоторые вещи приносят в дом несчастье (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые привычные в доме вещи могут накликать беду на его обитателей

Некоторые вещи приносят в дом беды и несчастья. Специалисты утверждают, что от этих бытовых принадлежностей стоит избавиться, чтобы восстановить положительную энергетику в доме, ведь они притягивают бедность и склоки. Что нужно немедленно выбросить - в материале Styler.

Битые стекла

В доме не стоит хранить, а тем более пользоваться треснутыми или надбитыми предметами. Даже если это любимая чашка с отколовшейся ручкой, от нее стоит избавиться. То же самое касается зеркал и треснувших оконных стекол.

Непарные вещи

Если в вашем доме хранится вещь из пары, вторая часть которой утеряна или поломана, от нее стоит избавиться. К примеру, не стоит держать на балконе лыжную палку "до лучших времен". Такие предметы будут блокировать энергетику и мешать обзаводиться новыми покупками.

Фотографии, которые вам не нравятся

Пересматривая старые фото в альбоме, стоит выбросить те, которые вызывают у вас негативные эмоции. Ведь когда вы смотрите на снимки, которые вам не нравятся, можете случайно себя сглазить.

Вещи, которыми вы не пользуетесь более трех лет

Даже если вещь абсолютно новая, но ни разу не была в использовании, ее стоит отдать, подарить или выбросить. Вещи, которыми подолгу не пользуются, притягивают к себе отрицательную энергию.

Обтрепавшийся веник

Облысевший веник - символ иссякающих денег. Не пользуйтесь этим инвентарем для уборки до последнего - это к материальным убыткам. Не скупитесь и регулярно меняйте веники.

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