Енергетичні вампіри: ці кімнатні рослини не можна тримати вдома

Деякі кімнатні рослини володіють негативними властивостями, через що їх не рекомендують тримати у квартирі, попри їх гарний зовнішній вигляд. Біоенергетики вважають, що ці вазони здатні не тільки викачувати з людини енергію, але й можуть принести в дім біди та нещастя.

Плющ

Цю рослину категорично не можна тримати в домі. При цьому неважливо, який саме вид плюща стоїть у вас на підвіконні або плететься по стіні. Біоенергетики впевнені, що всі плющі небезпечні. Рослина здатна викачати енергію звідусіль, де б вона не знаходилася.

Крім того, плющ називають "чоловікогоном" – поки у квартирі ця рослина, жоден чоловік надовго не затримається поруч з вами.

Кімнатний плющ "Хедера" (фото: rastenievod.com)

Папороть

Папороть також має погану славу енергетичного вампіра. Цей невибагливий зелений кущик викачує у домочадців енергію – люди стають слабкими, з'являються депресивні настрої. Експерти вважають, що кімнатна папороть може викликати у мешканців квартиру апатію і навіть навіяти думки про самогубство.

Єдиним плюсом папороті є те, що вона здатна висмоктати абсолютно всю енергію – навіть негативну. Тому цю кімнатну рослину варто завести, якщо підозрюєте, що на будинок зурочили – вона допоможе розв'язати проблему, але після рослину потрібно терміново прибрати.

Папороть "Нефролепсис" (фото: rastenievod.com)

Монстера

Монстера не дарма має таку страшну назву. Рослина в будинку може стати причиною конфліктів, сварок, і серйозних скандалів. Біоенергетики вважають монстеру дуже потужним і сильним енергетичним вампіром – вона постійно потребує енергетичного підживлення.

Саме тому монстера краще за все росте в громадських місцях, торгових центрах, офісах – там дуже багато людей, емоцій, скандалів, що дає рослині достатнє підживлення. А ось вдома квітку тримати не можна, інакше будь-які стосунки просто приречені.

Монстера (фото: rastenievod.com)