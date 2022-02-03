Эндокринолог назвала симптомы, которые указывают на диабет у детей
Сахарный диабет считается одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей. Его могут провоцировать такие факторы, как стресс, острая вирусная инфекция, грипп, ветряная оспа, краснуха, инфекционное заболевание, рассказала детский эндокринолог Мелитопольского ТМО Эльнара Кумушева.
Об этом передает РИА "Мелитополь".
Специалист также рассказала о диабете 1 и 2 типа у детей, какие симптомы указывают на недуг, и что следует предпринимать родителям.
Врач рассказала, что при диабете первого типа ребенок:
- начинает пить много воды,
- часто бегает в туалет,
- очень быстро теряет вес,
- становится дряблым, хилым и сонливым,
- кожа становится сухой, появляются фурункулы, гнойничковые высыпания.
"Если вы заметили такие симптомы у своего ребенка - как можно скорее обращайтесь к врачу, пройдите необходимые обследования. Ведь если лечение не начать вовремя, состояние малыша будет только ухудшаться. Это может привести к диабетической коме", - предупреждает эндокринолог.
Что касается сахарного диабета второго типа у детей, то его выявляют гораздо реже, говорит врач.
"Дефицит инсулина в организме при этом не так выражен, поэтому лечат его с помощью диеты и специальных препаратов. Этот тип диабета часто встречается у детей с избыточным весом тела", - рассказывает Кумушева и добавляет, что сейчас болезнь "молодеет".
По словам специалиста, главными факторами диабета 2 типа является способ жизни современных детей:
- постоянное сиденье за компьютером,
- нехватка подвижности,
- употребление сладких напитков и других вредных сладостей.
Медики могут диагностировать диабет у детей с помощью лабораторного анализа крови и мочи. Так, нормой считается, если уровень сахара в крови натощак составляет от 3,5 до 5,5 ммоль/литр. Если показатели превышают норму - это свидетельствует об опасности диабета.
"Если у ребенка есть вышеперечисленные жалобы или родители видят изменения в состоянии здоровья или физическом развитии ребенка, им следует обратиться к своему семейному врачу, который после осмотра ребенка примет решение о необходимости консультации у детского эндокринолога", - рассказывает врач.
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