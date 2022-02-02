На какие заболевания могут указывать проблемы с кожей: названы неочевидные признаки
Определенные проблемы с кожей могут говорить о развитии внутренних заболеваний. Люди часто не обращают внимание на малозаметные признаки на коже или же путают эти симптомы с чем-то другим.
Какие признаки на коже указывают на заболевания, рассказали в издании Medpravda.
Анемия
Очень бледная кожа, особенно на внутренней стороне губ и на нижних веках говорят о развитии анемии. Если при этом вы часто чувствуете усталость, головную боль и у вас начали выпадать волосы – нужно срочно обратиться к врачу, так как это явные признаки анемии.
Это заболевание, при котором количество эритроцитов или уровень гемоглобина снижается намного ниже нормы.
Проблемы с щитовидной железой
Большинство эндокринных заболеваний сопровождается признаками на коже. При гипертиреозе или при повышенной активности щитовидной железы, кожа становится нежная, хрупкая, теплая и влажная. Это сопровождается выпадением волос и ломкостью ногтей.
При гипотиреозе или при замедленной активности щитовидной железы, кожа становится бледная, холодная и шелушится, особенно на локтях и коленях.
Сахарный диабет
При сахарном диабете уровень глюкозы в крови стремительно идет вверх и это приводит к дегенеративным изменениям в капиллярах, артериолах и венах.
Начинается гипоксия и нарушение снабжения кожи питательными веществами. Поэтому она часто становится сухой, грубой и склонной к шелушению. Порой этот симптом становится самым первым признаком развития диабета.
Опоясывающий лишай
Такой лишай проявляется в виде болезных волдырей, которые локализуется с одной стороны и не выходят за среднюю линию тела.
Чаще всего такое раздражение появляется в локализации межреберных нервов. Этот лишай очень опасен для здоровья.
Тромбоз
Кожные проблемы могут указывать и на тромбоз глубоких вен и венозную тромбоэмболию. Сгустки внутри вен мешают крови течь по организму правильно и это нарушает работу всего тела.
Обычно при тромбозе появляется отечность, ощущение натянутости кожи, небольшое покраснение и температура в конечности.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях выпадение ресниц может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.
А также рассказывали о том, что ученые назвали признак в кишечнике, который указывает на наличие хронических заболеваний.