Ендокринолог назвала симптоми, які вказують на діабет у дітей

Цукровий діабет вважається одним з найпоширеніших хронічних захворювань у дітей. Його можуть провокувати такі фактори, як стрес, гостра вірусна інфекція, грип, вітряна віспа, краснуха, інфекційне захворювання, розповіла дитячий ендокринолог Мелітопольського ТМО Ельнара Кумушева.

Фахівець також розповіла про діабет 1 і 2 типу у дітей, які симптоми вказують на недугу, і що слід робити батькам.

Лікар розповіла, що при діабеті першого типу дитина:

починає пити багато води,

часто бігає в туалет,

дуже швидко втрачає вагу,

стає в'ялою, кволою і сонливою,

шкіра стає сухою, з'являються фурункули, гнійничкові висипання.

"Якщо ви помітили такі симптоми у своєї дитини - якомога швидше звертайтеся до лікаря, пройдіть необхідні обстеження. Адже якщо лікування не почати вчасно, стан малюка буде тільки погіршуватися. Це може призвести до діабетичної коми",- попереджає ендокринолог.

Що стосується цукрового діабету другого типу у дітей, то його виявляють набагато рідше, каже лікар.

"Дефіцит інсуліну в організмі при цьому не так виражений, тому лікують його за допомогою дієти та спеціальних препаратів. Цей тип діабету часто зустрічається у дітей з надмірною вагою тіла", - розповідає Кумушева і додає, що зараз хвороба "молодшає".

За словами фахівця, головними факторами діабету 2 типу є спосіб життя сучасних дітей:

постійне сидіння за комп'ютером,

брак рухливості,

вживання солодких напоїв та інших шкідливих солодощів.

Медики можуть діагностувати діабет у дітей за допомогою лабораторного аналізу крові і сечі. Так, нормою вважається, якщо рівень цукру в крові натщесерце становить від 3,5 до 5,5 ммоль/літр. Якщо показники перевищують норму - це свідчить про небезпеку діабету.

"Якщо у дитини є перераховані вище скарги або батьки бачать зміни в стані здоров'я або фізичному розвитку дитини, їм слід звернутися до свого сімейного лікаря, який після огляду дитини прийме рішення про необхідність консультації у дитячого ендокринолога", - розповідає лікар.