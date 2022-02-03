Ендокринолог назвала симптоми, які вказують на діабет у дітей
Цукровий діабет вважається одним з найпоширеніших хронічних захворювань у дітей. Його можуть провокувати такі фактори, як стрес, гостра вірусна інфекція, грип, вітряна віспа, краснуха, інфекційне захворювання, розповіла дитячий ендокринолог Мелітопольського ТМО Ельнара Кумушева.
Про це передає РІА "Мелітополь".
Фахівець також розповіла про діабет 1 і 2 типу у дітей, які симптоми вказують на недугу, і що слід робити батькам.
Лікар розповіла, що при діабеті першого типу дитина:
- починає пити багато води,
- часто бігає в туалет,
- дуже швидко втрачає вагу,
- стає в'ялою, кволою і сонливою,
- шкіра стає сухою, з'являються фурункули, гнійничкові висипання.
"Якщо ви помітили такі симптоми у своєї дитини - якомога швидше звертайтеся до лікаря, пройдіть необхідні обстеження. Адже якщо лікування не почати вчасно, стан малюка буде тільки погіршуватися. Це може призвести до діабетичної коми",- попереджає ендокринолог.
Що стосується цукрового діабету другого типу у дітей, то його виявляють набагато рідше, каже лікар.
"Дефіцит інсуліну в організмі при цьому не так виражений, тому лікують його за допомогою дієти та спеціальних препаратів. Цей тип діабету часто зустрічається у дітей з надмірною вагою тіла", - розповідає Кумушева і додає, що зараз хвороба "молодшає".
За словами фахівця, головними факторами діабету 2 типу є спосіб життя сучасних дітей:
- постійне сидіння за комп'ютером,
- брак рухливості,
- вживання солодких напоїв та інших шкідливих солодощів.
Медики можуть діагностувати діабет у дітей за допомогою лабораторного аналізу крові і сечі. Так, нормою вважається, якщо рівень цукру в крові натщесерце становить від 3,5 до 5,5 ммоль/літр. Якщо показники перевищують норму - це свідчить про небезпеку діабету.
"Якщо у дитини є перераховані вище скарги або батьки бачать зміни в стані здоров'я або фізичному розвитку дитини, їм слід звернутися до свого сімейного лікаря, який після огляду дитини прийме рішення про необхідність консультації у дитячого ендокринолога", - розповідає лікар.
Раніше повідомлялося, що лікар назвала молоко, яке контролює рівень цукру в крові.
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