Ендокринолог назвала аналіз, який потрібно здавати регулярно для виявлення діабету
Цукровий діабет II тип може розвиватись дуже швидко, тому варто перевіряти організм. Навіть при відсутності такої хвороби необідно регулярно проводити моніторинг рівня глікованого гемоглобіну.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що це за аналіз та чим важливий.
Що таке глікований гемоглобін
Аналіз показує середній рівень глюкози у крові за 3 останні місяці. Цей діагностичний тест також має назву гемоглобін A1c (HbA1c), глікогемоглобін та глікозильований гемоглобін.
Головна мета цього тесту - діагностика цукрового діабету. Також його використовують для контролю перебігу захворювання у діабетиків.
Тест A1c базується на приєднанні глюкози до гемоглобіну - білку у червоних кров’яних клітинах (еритроцитах), який переносить кисень. У організмі людини еритроцити постійно утворюються та відмирають. Цикл життя червоних кров’яних клітин складає 3 місяці. Саме тому показник відображає середній рівень глюкози у крові за цей період.
Кому потрібно проводити тест
За словами Ендокринолога Олесі Підмурняк, аналіз необхідний для контролю лікування цукрового діабету і для діагностики як захворювання цукрового діабету та і інших порушень вуглеводного обміну.
Цукровий діабет II типу розвивається поступово у людини з нормальними показниками глікемії. Під час прийому їжі підіймається фізіологічно глікемія, а після їжі пострадіальна глікемія може бути змінена.
У такому випадку виникає інсулінорезистентність, яка веде до формування цукрового діабету II типу.
У групі ризику знаходять люди понад 45 років, які мають захворювання артеріальної гіпертензії, зайву вагу, ожиріння, захворювання серцево-судинної системи та ендокринні патології, які потребують контролю вуглеводного обміну.
Як уникнути діабету II типу
Харчуйтесь здорово
Здорове харчування може допомогти вам контролювати свою вагу і запобігти або відстрочити діабет 2 типу.
Вибирайте продукти з низьким вмістом насичених жирів, доданого цукру та натрію (солі).
Варто їсти овочі з низьким вмістом крохмалю. У таких овочах менше вуглеводів, тому вони не спричиняють стрибків цукру в крові (броколі, морква та цвітна капуста).
Будь активним
Активність може знизити ризик діабету 2 типу. Це також може допомогти вам впоратися з будь-яким типом діабету. Прагніть принаймні 150 хвилин на тиждень аеробної активності помірної інтенсивності, наприклад швидкої ходьби або їзди на велосипеді.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт My healthfender.
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