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Эндокринолог назвала анализ, который нужно сдавать регулярно для выявления диабета

Среда 08 января 2025 16:30
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Эндокринолог назвала анализ, который нужно сдавать регулярно для выявления диабета Что такое мониторинг уровня гликированного гемоглобина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Сахарный диабет II тип может развиваться очень быстро, поэтому стоит проверять организм. Даже при отсутствии такой болезни необходимо регулярно проводить мониторинг уровня гликированного гемоглобина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что это за анализ и чем важен.

Что такое гликированный гемоглобин

Анализ показывает средний уровень глюкозы в крови за 3 последних месяца. Этот диагностический тест также называется гемоглобин A1c (HbA1c), гликогемоглобин и гликозилированный гемоглобин.

Главная цель этого теста - диагностика сахарного диабета. Также его используют для контроля течения заболевания у диабетиков.

Тест A1c базируется на присоединении глюкозы к гемоглобину - белку в красных кровяных клетках (эритроцитах), который переносит кислород. В организме человека эритроциты постоянно образуются и отмирают. Цикл жизни красных кровяных клеток составляет 3 месяца. Именно поэтому показатель отражает средний уровень глюкозы в крови за этот период.

Кому нужно проводить тест

По словам Эндокринолога Олеси Пидмурняк, анализ необходим для контроля лечения сахарного диабета и для диагностики как заболевания сахарного диабета, так и других нарушений углеводного обмена.

Сахарный диабет II типа развивается постепенно у человека с нормальными показателями гликемии. Во время приема пищи поднимается физиологически гликемия, а после еды пострадиальная гликемия может быть изменена.

В таком случае возникает инсулинорезистентность, которая ведет к формированию сахарного диабета II типа.

В группе риска находят люди старше 45 лет, которые имеют заболевания артериальной гипертензии, лишний вес, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринные патологии, требующие контроля углеводного обмена.

Как избежать диабета II типа

Питайтесь здорово

Здоровое питание может помочь вам контролировать свой вес и предотвратить или отсрочить диабет 2 типа.

Выбирайте продукты с низким содержанием насыщенных жиров, добавленного сахара и натрия (соли).

Стоит есть овощи с низким содержанием крахмала. В таких овощах меньше углеводов, поэтому они не вызывают скачков сахара в крови (брокколи, морковь и цветная капуста).

Будь активным

Активность может снизить риск диабета 2 типа. Это также может помочь вам справиться с любым типом диабета. Стремитесь по крайней мере 150 минут в неделю аэробной активности умеренной интенсивности, например быстрой ходьбы или езды на велосипеде.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт My healthfender.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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