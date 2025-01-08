Эндокринолог назвала анализ, который нужно сдавать регулярно для выявления диабета

Сахарный диабет II тип может развиваться очень быстро, поэтому стоит проверять организм. Даже при отсутствии такой болезни необходимо регулярно проводить мониторинг уровня гликированного гемоглобина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что это за анализ и чем важен.

Что такое гликированный гемоглобин

Анализ показывает средний уровень глюкозы в крови за 3 последних месяца. Этот диагностический тест также называется гемоглобин A1c (HbA1c), гликогемоглобин и гликозилированный гемоглобин.

Главная цель этого теста - диагностика сахарного диабета. Также его используют для контроля течения заболевания у диабетиков.

Тест A1c базируется на присоединении глюкозы к гемоглобину - белку в красных кровяных клетках (эритроцитах), который переносит кислород. В организме человека эритроциты постоянно образуются и отмирают. Цикл жизни красных кровяных клеток составляет 3 месяца. Именно поэтому показатель отражает средний уровень глюкозы в крови за этот период.

Кому нужно проводить тест

По словам Эндокринолога Олеси Пидмурняк, анализ необходим для контроля лечения сахарного диабета и для диагностики как заболевания сахарного диабета, так и других нарушений углеводного обмена.

Сахарный диабет II типа развивается постепенно у человека с нормальными показателями гликемии. Во время приема пищи поднимается физиологически гликемия, а после еды пострадиальная гликемия может быть изменена.

В таком случае возникает инсулинорезистентность, которая ведет к формированию сахарного диабета II типа.

В группе риска находят люди старше 45 лет, которые имеют заболевания артериальной гипертензии, лишний вес, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринные патологии, требующие контроля углеводного обмена.

Как избежать диабета II типа

Питайтесь здорово

Здоровое питание может помочь вам контролировать свой вес и предотвратить или отсрочить диабет 2 типа.

Выбирайте продукты с низким содержанием насыщенных жиров, добавленного сахара и натрия (соли).

Стоит есть овощи с низким содержанием крахмала. В таких овощах меньше углеводов, поэтому они не вызывают скачков сахара в крови (брокколи, морковь и цветная капуста).

Будь активным