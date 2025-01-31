Энчилада: простой рецепт сытного мексиканского блюда

Энчилада - блюдо мексиканской кухни, которое готовят, завернув мясную или овощную начинку в тортилью. Энчилады обычно обжариваются на сковороде или запекаются с сыром под соусом.

О том, как готовить мексиканскую энчиладу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Что нужно для мексиканской энчилады

Для того, чтобы приготовить мексиканскую энчиладу, нужны следующие продукты:

фарш (куриный или телячий) - 500 г

лаваш - 4 листа

сыр - 150 г

сладкий перец - 150 г

кукуруза - 220 г

лук - 120 г

пюре из помидоров - 300 г

растительное масло - для жарки

острый перец - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

копченая паприка - по вкусу

Как готовить мексиканскую энчиладу

Для того, чтобы приготовить мексиканскую энчиладу, почистите и нарежьте на маленькие кубики лук. Перец нужно помыть и нарезать на кубики, убрав семена.

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте лук до размягчения. Затем добавьте фарш и жарьте его до готовности, разбивая комочки лопаткой.

Всыпьте к фаршу нарезанный перец и консервированную кукурузу, слив с нее жидкость. Перемешайте ингредиенты и жарьте их в течение нескольких минут.

Добавьте к мясной начинке 150 г помидорного пюре, а также соль, перец и паприку. Помидорное пюре можно сделать самостоятельно, перебив бланшированные помидоры в блендере.



Как готовить энчиладу (скриншот / Mil Alexx. Рецепты и приготовления)

Тушите овощно-мясную начинку для эндчилады в течение 7 минут. Разрежьте листы лаваша пополам, выложите на край каждого начинку и сверните лаваш в трубочку.

Форму для выпекания смажьте 70 г помидорного пюре и выложите на него трубочки с фаршем. Сверху на лаваш обязательно нужно выложить оставшееся пюре из помидоров, иначе лаваш может высохнуть в духовке.

Натрите сыр на терке, сочетая несколько видов сыра, или используя один. Присыпьте трубочки из лаваша натертым сыром.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте мексиканскую энчиладу в течение 10-15 минут. Горячее блюдо можно подавать к столу.