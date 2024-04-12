Эмма Антонюк честно ответила, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц (видео)

Журналистка и YouTube-блогерша Эмма Антонюк рассказала, сколько зарабатывает. Также она призналась, почему у нее нет сбережений и на что тратит почти все деньги.

Сколько зарабатывает Эмма

"Я не умею зарабатывать деньги, вот честно", - сразу призналась журналистка.

"Я зарабатываю только на YouTube. Это монетизация и реклама. В Instagram редко бывает реклама. Может, ну если повезет, три раза в месяц. Вот сегодня нет, вчера не было, неделю назад не было", - пояснила она.

При этом Антонюк отметила, что отказывается почти от всей рекламы, поскольку у нее есть определенные принципы. Журналистка признала, что не очень понимает, как работает монетизация на YouTube, ведь разные видео приносят разные доходы.

Впрочем, Эмма приблизительно знает, сколько зарабатывает в месяц. Речь идет примерно о 78-117 тысячах гривен.

"Ну да, как правило, это 2-3 тысячи долларов. Но опять же, мы должны понимать, что очень много вкладывается в изготовление контента. То есть я не могу сказать, чистыми сколько у меня, потому что у меня финансовая грамотность на нуле" , - заявила блогерша.

Антонюк рассказала Демину, сколько зарабатывает (скриншот)

На что Антонюк тратит деньги

По словам журналистки, сейчас у нее "минус" на карточке, а сбережений у нее нет. Антонюк тратит деньги на жизнь, контент и донаты.

"У меня есть "хрущ" без ремонта на Отрадном. До сих пор без ремонта. У меня нет машины, у меня нет дорогих украшений, у меня нет дорогой техники. Вся техника, которая есть в моей квартире - это та, которая была, когда я заехала", - отметила блогерша.

"Ну, у меня есть iPhone и MacBook - это все, что у меня есть. Но все, что я заработала и в конце месяца не успела потратить, я отправляю в "Жіночий ветеранський рух" я отправляю в "Повернись живим", я отправляю Притуле", - добавила она.

Эмма не стала скрывать, что хочет иметь брендовые вещи и аксессуары. Впрочем, делать ремонт и покупать платья оно пока не планирует. По словам журналистки, сейчас деньги следует тратить на другое.

"У меня не будет сбережений, пока мы не выгоним отсюда россиян. Я просто не вижу смысла в этих сбережениях. И мне кажется, что каждый адекватный человек смотрит так же", - пояснила она.