Эмир Кустурица согласился возглавить театр русской армии: хочет поставить спектакли по известным фильмам

Известный режиссер заявил, что на новом посту он намерен поставить спектакли по таким известным фильмам как "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и др.

Отметим, что 67-летний Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер кино. У него есть награды крупнейших кинофестивалей Европы, в том числе две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.

Наиболее известные его фильмы - "Папа в командировке", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо". Кроме работы в кино, он также является участником фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

В 2015 году Кустурица со своей группой должен был выступить в Киеве. Министерство культуры Украины обратилось в СБУ с просьбой запретить выступление режиссера за его поддержку оккупации Россией Крыма. В результате концерт группы The No Smoking Orchestra был отменен.