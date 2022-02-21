Эмир Кустурица согласился возглавить театр русской армии: хочет поставить спектакли по известным фильмам

Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального театра российской армии.
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Известный режиссер заявил, что на новом посту он намерен поставить спектакли по таким известным фильмам как "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и др.
Отметим, что 67-летний Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер кино. У него есть награды крупнейших кинофестивалей Европы, в том числе две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.
Наиболее известные его фильмы - "Папа в командировке", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо". Кроме работы в кино, он также является участником фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.
В 2015 году Кустурица со своей группой должен был выступить в Киеве. Министерство культуры Украины обратилось в СБУ с просьбой запретить выступление режиссера за его поддержку оккупации Россией Крыма. В результате концерт группы The No Smoking Orchestra был отменен.
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