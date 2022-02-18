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Макаревич высказался относительно войны в Украине: "нас поссорили со всем миром, нам врут"

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 08:39
Макаревич высказался относительно войны в Украине: "нас поссорили со всем миром, нам врут" Фото: Макаревич опубликовал "крик души" в соцсети (nstagram.com andrey_makarevich_official)
Автор: Людмила Жукова

Известный российский музыкант Андрей Макаревич высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, а также заявил, что в РФ все вынуждены терпеть эту власть.

Свою позицию лидер группы "Машина времени" опубликовал на Facebook и она получила огромній отклик среди подписчиков.

"И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?" - задается вопросом музыкант.

Далее артист намекнул на оппозиционера Навального, который сейчас содержится в российской колонии.

"Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах - уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно - нормально, терпим. Нравится?" - продолжил Макаревич.

После этого музыкант написал, что он и сам терпит, но с колоссальным трудом.

Его пост прокомментировало огромное количество людей. Среди которых, как россияне, так и украинцы.

  • Кто нас ссорил? Ай мы бедные несчастные жертвы, нас поссорили. Ну ну.
  • Андрей, я уже ничему не удивляюсь. Недавно я опубликовал пост - против войны! Так меня бравые комментаторы и патриоты чуть ли не врагом народа обьявили… Мол, как это против войны?!
  • Берите пример с Украины - выходите на Майдан и сносите ваших правителей!
  • Тримайся, дорогенький. Ти не сам у країні, тебе чують та підтримують багато людей. Але вони бояться, та їх можна зрозуміти. Ми пройшли скрізь лід та вогонь. Черга за вами. Тримайтеся.
  • Андрей Вадимович, а потому что страшно! Помню-помню, трусость - самый страшный порок. Беспредел и бессмысленность всего происходящего. Тщетность любых усилий. Руки опускаются. Вот и разбежались все по норкам.

Напомним, что ранее Андрей Макаревич рассказывал, как его душевно принимали во Львове.

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Макаревич
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