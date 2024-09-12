Емінем розчулив виступом на MTV Video Music Awards 2024. Це треба бачити (відео)

Так, спочатку репер вийшов на сцену у білій перуці. Він виконав пісню "Houdini" та повторив цікавий перформанс з кліпу, який вийшов зовсім нещодавно і вже встиг зібрати чимало переглядів.

Виступ Емінема (скріншот)

На сцені поруч з Емінемом опинився його "клон". Артист ніби показав, яким він був у минулому, та як змінився нині.

Емінем та його "двійник" (скріншот)

Виступ був запальним, а тому глядачі та запрошені зіркові гості не могли стриматися, аби не танцювати. Не могла всидіти й Тейлор Свіфт, яка веселилася й насолоджувалася номером Емінема.

Свіфт під час виступу Емінема (скріншот)

Потім репер на мить зник зі сцени. Він зняв перуку та показався в іншому образі. Артист виконав щемливу пісню "Somebody Save Me", в ній він розповів про свою наркотичну залежність, з якою боровся багато років.

Емінем створив у цьому треці альтернативну реальність. В пісні він помер та пропустив випускний доньки, буквально втратив все, що мав, через свою залежність.

Під час виступу репер сидів в кріслі та дивився на кадри, які транслювалися на екрані позаду нього. Він ніби знов поринув у спогади й було помітно, що для нього це досі болюча тема.

Емінем розчулив своїм виступом (скріншот)

Потужний виступ викликав хвилю оплесків. Перформанс дійсно вийшов незвичайним та мав глибокі сенси, адже Емінем був відвертим й показав, який він насправді.