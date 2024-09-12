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Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Эминем (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Легендарный певец Эминем выступил на MTV Video Music Awards 2024. Он устроил интересный перформанс и растрогал зрителей. Определенные моменты заставляли сдерживать слезы, а некоторые - "зажигали" атмосферным вайбом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), видео с выступлением Эминема уже появилось на YouTube-канале MTV.

Так, сначала репер вышел на сцену в белом парике. Он исполнил песню "Houdini" и повторил интересный перформанс из клипа, который вышел совсем недавно и уже успел собрать множество просмотров.

Выступление Эминема (скриншот)

На сцене рядом с Эминемом оказался его "клон". Артист показал, каким он был в прошлом, и как изменился сейчас.

Эминем и его "двойник" (скриншот)

Выступление было драйвовым, поэтому зрители и приглашенные звездные гости не могли сдержаться, чтобы не танцевать. Не могла усидеть и Тейлор Свифт, которая веселилась и наслаждалась номером Эминема.

Свифт во время выступления Эминема (скриншот)

Затем репер на мгновение исчез со сцены. Он снял парик и показался в другом образе. Артист исполнил трогательную песню "Somebody Save Me", в ней он рассказал о своей наркотической зависимости, с которой боролся многие годы.

Эминем создал в этом треке альтернативную реальность. В песне он умер и пропустил выпускной дочери, буквально потерял все, что имел, из-за своей зависимости.

Во время выступления репер сидел в кресле и смотрел на кадры, транслировавшиеся на экране позади него. Он словно снова погрузился в воспоминания и было заметно, что для него это до сих пор болезненная тема.

Эминем тронул своим выступлением (скриншот)

Мощное выступление вызвало волну аплодисментов. Перформанс действительно получился необычным и нес в себе глубокие смыслы, ведь Эминем был откровенен и показал, какой он на самом деле.

 

К слову, раньше мы уже назвали самые яркие образы на MTV Video Music Awards.

Кроме того, недавно появился список номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024.

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