Найяскравіші вбрання зірок на премії MTV Video Music Awards 2024 (відео)

В ніч на четвер, 12 вересня, у штаті Нью-Йорк пройшла церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2024 , під час якої було оголошено переможців у всіх номінаціях премії.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільш стильні та незвичні образи зірок, які відвідали цей захід.

Тейлор Свіфт - володарка призу за найкращу пісню літа з композицією Fortnight - з'явилася в екстравагантному вбранні у клітинку: вона одягла корсет на блискавці, короткі чорні шорти та довгу пишну спідницю з вирізом попереду. Доповнювали образ зірки шкіряні рукавички та чокер на шиї.

Кеті Перрі вийшла на червону доріжку у супроводі свого коханого - актора Орландо Блума. Для виходу у світ співачка обрала досить епатажний образ: топ та екстремально довгу спідницю, які були задрапіровані нитками та бахромою.

Інша артистка - Сабріна Карпентер - скопіювала образ Мадонни, в якому вона з'являлася на публіці у 1991 році. Для виходу в світ Карпентер, композиція якої була визнана найкращою піснею року, вибрала елегантну сукню з глибоким декольте, розшиту білими та срібними бусинами. Доповнювало образ кольє на шиї, а також об'ємні локони та темно-червона помада на вустах.

Колумбійська співачка Кароль Джі з'явилася на червоній доріжці в яскраво-жовтогарячій сукні, що імітувала вогняне полум'я. Свій образ вона доповнила прозорими босоніжками на підборах та непомітними прикрасами.

Засвітилася на заході і світська левиця Періс Хілтон. Для появи вона вибрала сріблясте плаття з глибоким декольте, драпіруванням і вирізами на талії. Доповнити лук знаменитість вирішила чокером з дорогоцінного каміння, клатчем та елегантними туфлями-човниками.

Бразильська співачка Анітта з'явилася на MTV Video Music Awards 2024 в образі спокусливої нареченої: її total white look складався з короткої сукні, фати та панчох.

А співачка Холзі вийшла на червону доріжку у трендовій напівпрозорій сукні з леопардовим принтом та паєтками. Свій образ вона доповнила яскраво-червоним волоссям та практично непомітним макіяжем.