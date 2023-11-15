Емеральд про Стипанюка: Я буду позбавляти його батьківських прав

Які стосунки між Емеральд і Стипанюком зараз

Жінка розповідає, що наразі вони не підтримують жодного спілкування попри те, що мають спільну дитину. Вперше після розриву пара вийшла на діалог, коли Євген захотів забрати доньку на вихідні.

"Я не проти спілкування з дитиною, але лише в присутності моїй та моєї матері, на тій території, де зараз проживає зі мною дитина", - відповіла Євгенія.

Наступного разу спілкування відбулося, коли ексчоловік подав заяву на дружину в органи опіки з метою перевірити умови проживання малюка.

"Але якби він справді хотів бути в житті дитини, він погодився б приїхати до мене на територію, що побачити її. Він якось брав би участь фінансово у вихованні дитини", - переконана Євгенія.

Емеральд позбавить Стипанюка батьківських прав

Стосовно стосунків маленької Афіни з біологічним батьком, наразі її мама проти. Емеральд планує вжити всіх заходів, щоб Стипанюк не спілкувався та не бачився з донькою.

"Це рішення я ухвалила, коли дізналася про зґвалтування. Ця людина просто небезпечна для соціуму, а в нього дівчинка росте. Я буду позбавляти його батьківських прав. Коли дитина виросте, якщо вона захоче спілкуватися з батьком, я не заважатиму. Я буду десь поруч оберігати. Але поки вона маленька, я зроблю все, щоб її захистити", - заявила військова.