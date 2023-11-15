Эмеральд о Стипанюке: Я буду лишать его родительских прав

Какие отношения между Эмеральдом и Стипанюком сейчас

Женщина рассказывает, что сейчас они не поддерживают никакого общения, несмотря на то, что у пары есть общий ребенок. Впервые после разрыва бывшие супруги вышли на диалог, когда Евгений захотел забрать дочь на выходные.

"Я не против общения с ребенком, но только в присутствии моей и моей матери, на той территории, где сейчас проживает со мной ребенок", - ответила Евгения.

В следующий раз общение состоялось, когда экс-муж подал заявление на жену в органы опеки с целью проверить условия проживания малыша.

"Но если бы он действительно хотел быть в жизни ребенка, он согласился бы приехать ко мне на территорию, чтобы увидеть его. Он как-то участвовал бы финансово в воспитании ребенка", - убеждена Евгения.

Эмеральд лишит Стипанюка родительских прав

Что касается отношений маленькой Афины с биологическим отцом, то ее мама против. Эмеральд планирует принять все меры, чтобы Стипанюк не общался и не виделся с дочерью.

"Это решение я приняла, когда узнала об изнасиловании. Этот человек просто опасен для социума, а у него девочка растет. Я буду лишать его родительских прав. Когда ребенок вырастет, если он захочет общаться с отцом, я не буду мешать. Я буду где-то рядом оберегать. Но пока она маленькая, я сделаю все, чтобы ее защитить", - заявила военная.