Ембер Герд вдруге стане мамою. Що відомо про життя акторки після розлучення з Джонні Деппом

Ембер Герд стане мамою знову

Подробиць щодо другої вагітності поки не так багато. Герд найближчим часом не планує їх розкривати, оскільки термін вагітності ще досить маленький. Наразі залишається невідомим, хто є батьком майбутнього малюка. Також не уточнюється, чи сама акторка завагітніла, чи скористається послугами сурогатного материнства. Адже вона вже виховує доньку, яку їй народила сурогатна мати.

"Вагітність ще на ранньому терміні, тому ви розумієте, що ми не хочемо розповідати подробиці. На даному етапі достатньо буде сказати, що Ембер просто у захваті", - повідомив менеджер артистки.

Ембер Герд стане мамою вдруге (фото: instagram.com/amberheard)

Як відомо, після скандального розлучення з Деппом Герд не поспішає коментувати тему особистого життя. Після завершення виснажливої і довгої судової тяганини зірка перебралася з Америки до Іспанії, та нині живе у Мадриді. Там вона мешкає разом із донькою Уною, яка народилася 8 квітня 2021 року. Про дитину Ембер розповіла лише через кілька місяців після її народження.

"Тепер я розумію, наскільки радикальним для нас, жінок, є мислення про одну з найважливіших частин нашої долі. Сподіваюся, ми доживемо до того моменту, коли не захочемо каблучки задля того, аби мати дитяче ліжечко", - писала знаменитість.

З того часу Герд лише час від часу розповідає у мережі щось про Уну та материнство. У постах вона називає себе не лише мамою, але й татом, а також "багатозадачною мамою".

Ембер Герд вже виховує доньку Уну, яка народилася у 2021 році (фото: instagram.com/amberheard)

Після того як судовий процес із колишнім закінчився, акторка заявила про те, що чекає можливості, аби нарешті зосередитися на своїй родині:

"Я можу бути мамою, і це як повний робочий день, розумієте? І мені це важко робити, коли потрібно жонглювати між дзвінками та зустрічами з адвокатами".

Минулого року також ЗМІ писали про те, що акторка наважилася на переїзд на тлі хаосу та надмірної уваги, викликаної судовим процесом. Пізніше режисер Конор Аллін, який працював із Герд, заявив про те, що зірка "віднайшла своє найкраще життя" в Іспанії. Він зазначив, що вона залишається відданою мамою і приділяє їй більшість свого часу.

Нагадаємо, розлучення Деппа і Герд стало одним із найскандальніших у Голлівуді. Колишні закохані, які одружилися у 2015 році, розсталися вже в травні наступного року. Тоді Ембер подала на розлучення, заявивши про домашнє насильство з боку Деппа. Це призвело до публічних конфліктів та судових процесів, які не припинялися кілька років.