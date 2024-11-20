Дівчина Джонні Деппа натякнула на майбутнє весілля і заговорила про дітей

Юлія Власова, обраниця голлівудського актора Джонні Деппа розкрила несподівані подробиці їхнього особистого життя. Зокрема, вона раптово заговорила про весілля та навіть народження дітей.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram росіянки пише детальніше, що про це відомо.

Особисте життя Джонні Деппа

Про зміну статусу Власова висловилася у своєму блозі. Вона зізналася, що цього року двічі отримувала освідчення і на другу пропозицію таки відповіла згодою. За словами Юлії, наразі вона заручена. У якості підтвердження своїх слів дівчина показала розкішну обручку, яка виднілася на безіменному пальці.

"Цього року двічі освідчувалися. Я заручена", - написала вона.

Юлія Власова заговорила про весілля з Джонні Деппом та народження дітей (фото: instagram.com/im__iuliia)

Більше того, Власова також заявила, що разом зі своїм коханим уже задумується про поповнення в родині. "Чи плануєте ви дітей у майбутньому, в скільки років ідеально?" - поцікавився хтось із юхерів. "Плануємо скоро", - відповіла вона.

Імені свого нареченого росіянка розкривати не стала. Проте у мережі продовжують говорити про те, що йдеться саме про Джонні Деппа, оскільки йому з літа цього року приписують роман із Власовою. Сам зірка Голлівуду ніяк не реагує на подібні заяви та не коментує нові стосунки.

Юлія Власова заговорила про весілля з Джонні Деппом та народження дітей (фото: instagram.com/im__iuliia)

Проте Юлія в минулому викладала знімок із Деппом, і прихильники назвали його "дуже інтимним". Пізніше росіянка вирішила видалити фото та запевнила, що просто приятелює з Деппом.

Нагадаємо, про новий роман Деппа у мережі заговорили у липні. Тоді писали, що нова кохана зірки - копія його колишньої дружини, акторки Ембер Герд. Таблоїди повідомляли, що Джонні здебільшого продовжує жити у Британії, куди переїхав після розлучення. Під час прогулянки у Лондоні папараці встигли сфотографувати його за руку з Юлією - вони насолоджувалися спільним часом та усміхалися одне одному.

Вперше Власову й Деппа побачили разом ще у 2022 році. Це сталося на концерті Джеффа Бека у Празі.

Як виглядає обраниця Джонні Деппа Юлія Власова (фото: instagram.com/im__iuliia, скриншот)

До слова, Джонні Депп - 61-річний актор, який у період з 2015 по 2017 був у шлюбі з Ембер Герд. Першою його законною обраницею була візажистка Лорі Еллісон - їхній шлюб тривав з 1983 по 1985.