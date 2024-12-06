Эмбер Херд во второй раз станет мамой. Что известно о жизни актрисы после развода с Джонни Деппом

Эмбер Херд станет мамой снова

Подробностей о второй беременности пока не так много. Херд в ближайшее время не планирует их раскрывать, поскольку срок беременности еще достаточно мал. Пока остается неизвестным, кто является отцом будущего малыша. Также не уточняется, забеременела ли сама актриса, или воспользуется услугами суррогатного материнства. Ведь она уже воспитывает дочь, которую ей родила суррогатная мать.

"Беременность еще на раннем сроке, поэтому вы понимаете, что мы не хотим рассказывать подробности. На данном этапе достаточно будет сказать, что Эмбер просто в восторге", - сообщил менеджер артистки.

Эмбер Херд станет мамой во второй раз (фото: instagram.com/amberheard)

Как известно, после скандального развода с Деппом Херд не торопится комментировать тему личной жизни. После завершения изнурительной и долгой судебной волокиты звезда перебралась из Америки в Испанию, и ныне живет в Мадриде. Там она проживает вместе с дочерью Уной, родившейся 8 апреля 2021 года. О ребенке Эмбер рассказала лишь спустя несколько месяцев после его рождения.

"Теперь я понимаю, насколько радикальным для нас, женщин, является мышление об одной из важнейших частей нашей судьбы. Надеюсь, мы доживем до того момента, когда не захотим кольца для того, чтобы иметь детскую кроватку", - писала знаменитость.

С тех пор Херд лишь время от времени рассказывает в сети что-то про Уну и материнство. В постах она называет себя не только мамой, но и папой, а также "многозадачной мамой".

Эмбер Херд уже воспитывает дочь Уну, родившуюся в 2021 году (фото: instagram.com/amberheard)

После того, как судебный процесс с бывшим закончился, актриса заявила о том, что ждет возможности, чтобы наконец сосредоточиться на своей семье:

"Я могу быть мамой, и это как полный рабочий день, понимаете? И мне это тяжело делать, когда нужно жонглировать между звонками и встречами с адвокатами".

В прошлом году также СМИ писали о том, что актриса решилась на переезд на фоне хаоса и чрезмерного внимания, вызванного судебным процессом. Позже режиссер Конор Аллин, который работал с Херд, заявил о том, что звезда "обрела свою лучшую жизнь" в Испании. Он отметил, что она остается преданной мамой и уделяет ей большинство своего времени.

Напомним, развод Деппа и Херд стал одним из самых скандальных в Голливуде. Бывшие влюбленные, которые поженились в 2015 году, расстались уже в мае следующего года. Тогда Эмбер подала на развод, заявив о домашнем насилии со стороны Деппа. Это привело к публичным конфликтам и судебным процессам, которые не прекращались несколько лет.