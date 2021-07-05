Фантастически! Елизавета II умилила сеть человечным поступком (фото)

Королева Елизавета II наградила Георгиевским крестом сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Трогательные фото появились на Facebook-странице королевской семьи в понедельник, 5 июля.
"С большим удовольствием от имени благодарной нации я награждаю Георгиевским крестом Национальную службу здравоохранения Великобритании", - говорится в сообщении, направленном королевой работникам НСЗ.
Фото: письмо Елизаветы II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Заметим, что эта награда была впервые вручена в 1940 году королем Георгом VI. С того времени ею удостаивают за "величайший героизм или проявленное мужество в обстоятельствах чрезвычайной опасности".
Это, к слову, высшая награда Великобритании за невоенное мужество.
"Эта награда отмечает всех сотрудников НСЗ - бывших и современных", - отметили представители Королевской семьи.
Добавим, что публикация сопровождается фотографиями разных времен, на которых Елизавета II изображена с врачами и другими представителями медучреждений Британии.
Фото: Елизавета II и врачи (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Этот поступок королевы растрогал пользователей соцсетей со всего мира.
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