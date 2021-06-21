Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочки
Меган Маркл впервые появилась на публике после появления на свет дочери Лилебет. Жена принца Гарри дала интервью, в котором подробно рассказала о книге, которую она написала специально для двухлетнего сына Арчи.
Об этом пишет Hello!
В День отца, 20 июня, Меган пришла к ведущим радио-шоу NPR Morning Edition Sunday. В разговоре с продюсером Самантой Балабан герцогиня заявила, что теперь с гордостью может сказать своему сыну, что написала для него книгу.
Это история для детей, которая называется The Bench ("Скамейка"). Меган Маркл говорит, что Арчи очень любит книгу и с удовольствием ее слушает.
"Арчи очень любит эту книгу, у него ненасытный аппетит к книгам. Когда мы постоянно читаем ему книгу, он говорит: "Еще, еще и еще, и теперь я могу сказать: "Мама написала книгу для тебя, это потрясающе", - отметила экс-актриса.
В художественном произведении заложена история любви отца к сыну, поэтому дата презентации - День отца - несет особую символику.
Скриншот: Книга, написанная Меган Маркл для сына Арчи
Скамейка тут означает особое сентиментальное место, где отец может проводить время вместе с сыном.
Книга была опубликована 8 июня издательством Random House Children's Books. Она стоит 8 фунтов стерлингов (около 300 грн).
Меган также отметила, что, читая книгу, каждый внимательный читатель может заметить трогательные отсылки, которые там спрятаны. Это рисунок ее любимого цветка, и любимого цветка мамы Гарри - принцессы Дианы (незабудки).
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. У пары родилась девочка, которую назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. 6 мая их первенцу Арчи Харрисону исполнилось два года. Семья уже год живет на родине Меган в Калифорнии, США.
Ранее мы писали, что Меган Маркл собирается тайно прилететь в Лондон, чтобы посетить открытие статуи принцессе Диане. Событие приурочено к 60-летию со дня ее рождения.