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Внук Елизаветы II развелся с женой: что известно

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Вторник 15 июня 2021 12:39
Внук Елизаветы II развелся с женой: что известно Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс развелся с женой Отем. О том, что пара решила официально разорвать отношения стало известно еще в феврале 2020-го. Теперь они окончательно поделили имущество и уладили все финансовые вопросы.

Об этом сообщает dailymail.

Таким образом, брак пары официально продержался 13 лет (с мая 2008 года), но жить порознь Питер и Отем стали еще в 2019-м.

Теперь же заключенное ими соглашение одобрили в суде, куда они обратились в мае этого года.

В своем заявлении уже бывшие супруги назвали этот день печальным для обоих. Они дальше будут совместно заботится о своих дочерях - 10-летней Айле и 12-летней Саванне.

Внук Елизаветы II развелся с женой: что известно

Фото: Отем и Питер Филлипс (Getty Images)

С канадкой Отем Келли Питер Филлипс познакомился в Монреале на Гран-при "Формулы-1" в 2003 году. Интересно, что девушка поначалу даже не догадывалась, что перед ней внук королевы.

Их помолвка состоялась 28 июля 2007 года, а обвенчались они 17 мая 2008 года в Виндзорском замке.

43-летний Питер - сын дочери королевы Елизаветы II принцессы Анны. Филлипс - самый старший внук королевы, а его дочь Саванна - самая старшая из 11-ти правнуков Ее Величества.

Отметим, что недавно Питера заподозрили в романе с 40-летней Линдси Уоллес. Ради нее он совершил поездку из графства Глостершир в Шотландию, преодолев расстояние в 740 километров, чем нарушил карантин и имел неприятности с законом.

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