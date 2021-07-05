Фантастично! Єлизавета ІІ розчулила мережу людяним вчинком (фото)

Королева Єлизавета ІІ нагородила Георгіївським хрестом співробітників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.
Зворушливі фото з'явилися на Facebook-сторінці Королівської сім'ї у понеділок, 5 липня.
"З великим задоволенням від імені вдячної нації я нагороджую Георгіївським хрестом Національну службу охорони здоров'я Великої Британії", - йдеться у повідомленні, направленому королевою працівникам НСОЗ.
Фото: лист Єлизавети ІІ (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Зауважимо, що ця нагорода була вперше вручена у 1940 році королем Георгом VI. З того часу нею удостоюють за "найбільший героїзм чи проявлену мужність у обставинах надзвичайної небезпеки".
Це, до слова, найвища нагорода Великої Британії за невійськову мужність.
"Ця нагорода відзначає всіх співробітників НСОЗ - колишніх та сучасних", - відзначили представники Королівської родини.
Додамо, що публікація супроводжується фотографіями різних часів, на яких Єлизавета ІІ зображена з лікарями та іншими представниками медустанов Британії.
Фото: Єлизавета ІІ і лікарі (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Цей вчинок королеви зворушив користувачів соцмереж з усього світу.
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