Фантастично! Єлизавета ІІ розчулила мережу людяним вчинком (фото)

"З великим задоволенням від імені вдячної нації я нагороджую Георгіївським хрестом Національну службу охорони здоров'я Великої Британії", - йдеться у повідомленні, направленому королевою працівникам НСОЗ.

Фото: лист Єлизавети ІІ (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Зауважимо, що ця нагорода була вперше вручена у 1940 році королем Георгом VI. З того часу нею удостоюють за "найбільший героїзм чи проявлену мужність у обставинах надзвичайної небезпеки".

Це, до слова, найвища нагорода Великої Британії за невійськову мужність.

"Ця нагорода відзначає всіх співробітників НСОЗ - колишніх та сучасних", - відзначили представники Королівської родини.

Додамо, що публікація супроводжується фотографіями різних часів, на яких Єлизавета ІІ зображена з лікарями та іншими представниками медустанов Британії.

Фото: Єлизавета ІІ і лікарі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Цей вчинок королеви зворушив користувачів соцмереж з усього світу.