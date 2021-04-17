Елизавета ІІ на похоронах Филиппа: такой грустной ее еще не видели (фото)

"94-летняя королева в последний раз прощается с герцогом Эдинбургским, который был рядом с ней на протяжении семи десятилетий непоколебимой службы Короне", - пишет издание.

По словам очевидцев, такой печальной и грустной, как сегодня, Елизавету никто еще никогда не видел.

Как видно на фото, она прибыла на похороны во всем черном.

К месту прощания с Филиппом Елизавета добиралась на в "Бентли" со своими доверенными фрейлинами. Все они - в масках в связи с пандемией коронавируса.

Фото: королева Елизавета ІІ на похоронах Филиппа (thesun.co.uk)

Добавим, что во всей Британии в 17:00 минутой молчания почтили память герцога, который умер за несколько месяцев до своего 100-летия.

Фото: королева Елизавета ІІ на похоронах Филиппа (thesun.co.uk)