Елизавета II впервые после смерти Филиппа выбралась из дворца: появились фото

"Ее Величество была сфотографирована сегодня, 16 апреля, днем, когда она выезжала из Виндзорского замка на зеленом "ягуаре". Это первый раз, когда ее видели после смерти Филиппа", - говорится в сообщении.

На королеве была шляпа и солнцезащитные очки.

"Было видно, как охранник стоит по стойке смирно, когда она направляется в Сады Фрогмор, чтобы пройти к своим любимым псам", - пишет издание.

Фото: Елизавета II впервые покинула дворец после смерти мужа (thesun.co.uk)

Сообщается, что Елизавета II много времени проводила с собаками пород корги и дорги, по кличке Муик и Фергус, когда Филип целый месяц был в больнице. Домашние любимцы помогали подбодрить Ее Величество.

Фото: Елизавета II выехала из дворца, чтобы выгулять собак (thesun.co.uk)

Отметим, что Елизавета II после смерти мужа уже выполняла официальные обязанности. Она 13 апреля приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе. Но сам дворец она для этого не покидала.