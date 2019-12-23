Елизавета II готова отречься от престола: названа грустная причина

Елизавета II отречется от престола, но произойдет это лишь после смерти королевы Великобритании. Об этом официально заявили официальные источники, развеяв слухи о том, что монарх готовит передачу полномочий своему 71-летнему сыну принцу Чарльзу.

Так, ранее сообщалось, что 93-летняя королева уже начала процесс передачи обязанностей своему наследнику и уйдет в отставку через полтора года, когда ей исполнится 95. Кроме того, наследником станет ее сын Чарльз, а не внук принц Уильям, как полагают многие.

В вестминстерской резиденции британской королевской семьи, Кларенс-хаусе решили развеять ходившие в последнее время слухи. В официальном заявлении сказано, что Чарльз не станет регентом в 2021 году, а королева уйдет в отставку по очень грустной причине, то есть в случае своей смерти.

Елизавета II и принц Чарльз (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Нет планов по передаче обязанностей в 95 лет или любом другом возрасте", - сказано в официальном сообщении.

Британские таблоиды отмечают, что королева ранее планировала передавать полномочия, но после ряда скандалов (с Меган Маркл и принцем Гарри и их частными перелетами, с ее средним сыном принцем Эндрю и его предполагаемой связью с сетью педофилов) передумала.

Тем не менее, некоторые официальные обязанности королевы будет исполнять ее сын принц Уэльский. Но Елизавета II останется на троне до самой смерти.

Стоит отметить, что ранее появлялась информация, что Елизавета II уйдет в отставку в случае смерти своего супруга принца Филиппа.