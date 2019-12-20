ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

98-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали: новые детали

STYLERПерсоны    20.12.2019 - 20:26
98-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали: новые детали
Королева Елизавета II с принцем Филиппом (фото: The Royal Family)

Муж королевы Елизаветы II попал в больницу в Лондоне

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали в медицинское учреждение. В Букингемском дворце уже появилось официальное подтверждение.

При этом сообщается, что 98-летний герцог Эдинбургский попал в больницу не по скорой, и его госпитализация в пятницу, 20 декабря, была плановой.

Принца Филиппа направили из Норфолка, где находится одна из резиденций британской королевской семьи, в Госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне.

В официальном сообщении идет речь о том, что супруг королевы Великобритании попал в больницу "в связи с ранее существовавшим состоянием" и рекомендация по госпитализации была сделана по совету доктора Его Королевского Высочества и "является мерой предосторожности".

98-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали: новые детали

Принц Филипп (фото: The Royal Family)

Согласно источнику издания People, принца Филиппа не забирала карета "скорой".

"Это был запланированный прием, и он вошел в больницу без посторонней помощи", - утверждает источник.

Стоит отметить, что Елизавета II не поехала с мужем дежурить у больничной койки, а осталась в Норфолке, где планирует вместе с многочисленным семейством встретить Рождество.

Напомним, принц Филипп отошел от дел еще в 2017 году из-за проблем со здоровьем. Он перестал появляться на публике вместе с Елизаветой II.

Елизавета ІІ нуждается в помощи: что произошло Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл: подробности скандала
Новости Украины Елизавета II
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь