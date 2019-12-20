98-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали: новые детали

Королева Елизавета II с принцем Филиппом (фото: The Royal Family)

Муж королевы Елизаветы II попал в больницу в Лондоне

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали в медицинское учреждение. В Букингемском дворце уже появилось официальное подтверждение.

При этом сообщается, что 98-летний герцог Эдинбургский попал в больницу не по скорой, и его госпитализация в пятницу, 20 декабря, была плановой.

Принца Филиппа направили из Норфолка, где находится одна из резиденций британской королевской семьи, в Госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне.

В официальном сообщении идет речь о том, что супруг королевы Великобритании попал в больницу "в связи с ранее существовавшим состоянием" и рекомендация по госпитализации была сделана по совету доктора Его Королевского Высочества и "является мерой предосторожности".

Принц Филипп (фото: The Royal Family)

Согласно источнику издания People, принца Филиппа не забирала карета "скорой".

"Это был запланированный прием, и он вошел в больницу без посторонней помощи", - утверждает источник.

Стоит отметить, что Елизавета II не поехала с мужем дежурить у больничной койки, а осталась в Норфолке, где планирует вместе с многочисленным семейством встретить Рождество.

Напомним, принц Филипп отошел от дел еще в 2017 году из-за проблем со здоровьем. Он перестал появляться на публике вместе с Елизаветой II.