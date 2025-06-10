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Еліна Світоліна випустила модну колекцію з BEVZA: що пропонує та скільки коштує (фото)

Вівторок 10 червня 2025 20:30
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Еліна Світоліна випустила модну колекцію з BEVZA: що пропонує та скільки коштує (фото) Модна капсула BEVZA та Еліни Світоліної (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала співавтором нової колекції жіночого одягу українського бренду BEVZA. Такий одяг точно хочеться носити, адже він поєднує комфорт, елегантність та вишуканість.

Які предмети одягу пропонує третя ракетка світу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Бренд, який ще у 2006 році заснувала дизайнерка Олена Бевза, давно завоював світове визнання завдяки мінімалістичній та витонченій естетиці.

Його часто описують як "Less and Luxe" (менше і розкішно - ред). І в колекції зі Світоліною ця тенденція продовжується. Тут поєднується спортивна тематика та елегантність.

Так, скульптурна біла сукня "Еліна" вартістю 22 500 гривень відсилає до стилістики Вімблдону і дозволяє створити стильний образ, який оспівуватиме сильну жінку, що готова вести за собою.

Еліна Світоліна випустила модну колекцію з BEVZA: що пропонує та скільки коштує (фото)Світоліна у сукні BEVZA (колаж: РБК-Україна)

Крім того, дизайнери створили жилет ручної роботи з ромбоподібним візерунком, вартість якого сягає 19 тисяч гривень. Він чудово поєднується зі стильними широкими брюками білого кольору. Ціна таких - 18 750 грн.

Також були презентовані унікальні елементи: бант BEVZA та бавовняна панама з монограмою. На ній викарбуваний слоган фундації Світоліної "Чемпіони вносять зміни".

Вартість першого аксесуару - 2250 грн, а другого - 6000 грн.

Колекція BEVZA і Світоліної (скриншоти)

Що відомо про Еліну Світоліну

Народилася 12 вересня 1994 року в Одесі.

Відома як українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.

Також бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо.

З 2018 року - Заслужений майстер спорту України.

З 2021 року заміжня за тенісистом Галем Монфісом. У пари є донька Скай.

Світоліна переважно живе у Франції, проте часто навідується в Україну.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайт BEVZA, Wikipedia.

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