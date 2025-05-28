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Світоліна та інші українки встановили історичне досягнення на "Ролан Гаррос"-2025

Париж, Середа 28 травня 2025 14:03
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Світоліна та інші українки встановили історичне досягнення на "Ролан Гаррос"-2025 Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрій Костенко

Одразу чотири українки подолали перший раунд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Це – національний рекорд. Сьогодні вітчизняні тенісистки стартують у другому колі турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання.

Рекорд українок

Новий національний рекорд підкорили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Раніше до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції виходили щонайбільше по три українки: у 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 і 2024 роках.

Вперше стартовий раунд три вітчизняні спортсменки подолали у 2006 році: Юлія Вакуленко, Юліана Федак та Вікторія Кутузова. Дістатися третього раунду тоді вдалося лише Вакуленко.

Чотири перемоги та дві втрати

У першому колі "Ролан Гаррос":

  • Світоліна – перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:1, 6:1)
  • Ястремська – Дестані Аяву з Австралії (7:5, 6:1)
  • Калініна – Еліну Аванесян з Вірменії (6:1, 6:2)
  • Стародубцева – Тамару Корпач з Німеччини (2:6, 6:1, 6:4)

На жаль, не обійшлось і без втрат. Дві українки вже зачохлили ракетки. Поразка дебютантки Анастасії Соболєвої від 11-ї сіяної на турнірі "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер (6:7, 2:6) була прогнозованою. А от Марта Костюк неприємно вразила, несподівано зазнавши фіаско від 19-річної Сари Бейлек з Чехії (3:6, 1:6).

Українки в другому колі: розклад матчів

Тепер Світоліна, Ястремська, Калініна та Стародубцева мають шанс закріпити успіх. 28 та 29 травня вони проведуть поєдинки другого кола.

Матчі українок у 2-му раунді "Ролан Гаррос"-2025:

  • 28 травня, не раніше 14:00, Еліна Світоліна – Анна Бондар (Угорщина)
  • 28 травня, не раніше 14:00, Юлія Стародубцева - Анастасія Потапова
  • 28 травня, не раніше 17:30, Даяна Ястремська – Діана Шнайдер
  • 29 травня, Ангеліна Калініна – Луа Буассон (Франція)

Де дивитися "Ролан Гаррос" в Україні

Цьогоріч "Ролан Гаррос", який транслюється на каналах Eurosport, вперше отримав українську коментаторську доріжку в межах співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Знайти тенісні протистояння українською на MEGOGO можна кількома шляхами:

  • У підрозділі "Теніс" в розділі "Спорт"
  • На телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2
  • У підрозділі Discovery+ в розділі "Шоу"

Раніше написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.

Також повідомили, хто з українок зіграє в основі Вімблдона-2025.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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