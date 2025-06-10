ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Элина Свитолина выпустила модную коллекцию с BEVZA: что предлагает и сколько стоит (фото)

Вторник 10 июня 2025 20:30
UA EN RU
Элина Свитолина выпустила модную коллекцию с BEVZA: что предлагает и сколько стоит (фото) Модная капсула BEVZA и Элины Свитолиной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала соавтором новой коллекции женской одежды украинского бренда BEVZA. Такую одежду точно хочется носить, ведь она сочетает комфорт, элегантность и изысканность.

Какие предметы одежды предлагает третья ракетка мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бренд, который еще в 2006 году основала дизайнер Елена Бевза, давно завоевал мировое признание благодаря минималистичной и утонченной эстетике.

Его часто описывают как "Less and Luxe" (меньше и роскошно - ред). И в коллекции со Свитолиной эта тенденция продолжается. Здесь сочетается спортивная тематика и элегантность.

Так, скульптурное белое платье "Еліна" стоимостью 22 500 гривен отсылает к стилистике Уимблдона и позволяет создать стильный образ, который будет воспевать сильную женщину, готовую вести за собой.

Элина Свитолина выпустила модную коллекцию с BEVZA: что предлагает и сколько стоит (фото)Свитолина в платье BEVZA (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, дизайнеры создали жилет ручной работы с ромбовидным узором, стоимость которого достигает 19 тысяч гривен. Он прекрасно сочетается со стильными широкими брюками белого цвета. Цена таких - 18 750 грн.

Также были представлены уникальные элементы: бант BEVZA и хлопковая панама с монограммой. На ней выгравирован слоган фонда Свитолиной "Чемпионы вносят изменения".

Стоимость первого аксессуара - 2250 грн, а второго - 6000 грн.

Коллекция BEVZA и Свитолиной (скриншоты)

Что известно об Элине Свитолиной

Родилась 12 сентября 1994 года в Одессе.

Известна как украинская теннисистка, третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.

Также бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

С 2018 года - Заслуженный мастер спорта Украины.

С 2021 года замужем за теннисистом Галем Монфисом. У пары есть дочь Скай.

Свитолина преимущественно живет во Франции, однако часто наведывается в Украину.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: сайт BEVZA, Wikipedia.

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина Свитолина Стиль жизни Тренды Звёзды
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов