Где ели, там и ср*ли: на видео показали, как жили оккупанты в захваченном Тростянце

В многострадальном городе сейчас работают саперы, ГСЧСники, коммунальщики. Сперва надо обследовать территории на минно-взрывные устройства, потом уже можно будет разбирать завалы.

По словам спасателя, пока что (на второй день), под завалами погибших не нашли, говорится в сюжете Українського свідка.

Оккупанты, жившие в одном из бомбоубежищ, замусорили там все.

"В одном месте у них был и туалет, и кухня, и ванная. То есть вмсете они ходили в одной комнате... Там где спали, там они ходили и в туалет, там они и ели", - рассказывает сотрудник ГСЧС.

На кадрах видно, что в умывальнике остались заваренные макароны быстрого приготовления, очевидно, их прямо там и готовили. Недалеко от фекалии - в одной кучке дер*ма георгиевская ленточка.

К счастью, видео запахи не может передавать...