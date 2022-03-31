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Оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров (видео)

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Харьковская область, Четверг 31 марта 2022 13:37
Оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров (видео) Коллаж РБК-Украина: под Харьковом оккупанты "освободили" коров
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупанты "освободили" в Харьковской области коров. То ли от "бандеровцев", то ли "нацистов", то ли "наркоманов" - непонятно. Понятно лишь то, что горемычные животные теперь бродят по разбомбленной ферме.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Харьков 1654.

"Местный "колхоз" Харьковской области долгие годы был под гнетом "летучих эскадронов смерти из националистов", но российская армия "освободила" коров! Теперь они свободны!" - подписаны кадры.

На видео можно увидеть разбомбленное вдрызг фермерское хозяйство. А с пол десятка животных бродят по голой земле без воды, пищи, страдая от полного вымени, которое некому выдоить.

Интересно, коровы тоже прятали в подземельях боеприпасы, танки, а может это была биолаборатория?

Ранее мы писали, что в Херсонской области пчелы напали на оккупантов и покусали их. Трое умерло, а более двух десятков оказались в больнице.

Также мы писали, что появилось видео, на котором авто едут через заграждение из противотанковых мин под Киевом.

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