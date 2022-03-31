Оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров (видео)

Российские оккупанты "освободили" в Харьковской области коров. То ли от "бандеровцев", то ли "нацистов", то ли "наркоманов" - непонятно. Понятно лишь то, что горемычные животные теперь бродят по разбомбленной ферме.

"Местный "колхоз" Харьковской области долгие годы был под гнетом "летучих эскадронов смерти из националистов", но российская армия "освободила" коров! Теперь они свободны!" - подписаны кадры.

На видео можно увидеть разбомбленное вдрызг фермерское хозяйство. А с пол десятка животных бродят по голой земле без воды, пищи, страдая от полного вымени, которое некому выдоить.

Интересно, коровы тоже прятали в подземельях боеприпасы, танки, а может это была биолаборатория?