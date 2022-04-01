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Де їли, там і ср*ли: на відео показали, як жили окупанти в захопленому Тростянці

Колаж РБК-Україна: як жили окупанти в захопленому Тростянці
Автор: Світлана Мащенко

26 березня стало відомо, що Тростянець Сумської області звільнили від окупантів силами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", бійців тероборони та місцевих партизанів. Загарбники, які тримали місто, залишили по собі купи бруду, недоїдків і фекалій.

Дивіться в матеріалі Styler нижче на той "руський мір", які хочуть принести нам "освободітєлі".

В багатостраждальному місті зараз працюють сапери, ДСНСники, комунальники. Спершу треба обстежити території на мінно-вибухові пристрої, потім вже можна буде розбирати завали.

За словами рятувальника, поки що (на другий день), під завалами загиблих не знайшли, йдеться в сюжеті Українського свідка.

Окупанти, які жили в одному з бомбосховищ, захарастили там все.

"В одному місці у них був і туалет, і кухня, і ванна. Тобто разом вони ходили в одній кімнаті... Там де спали, там вони ходили і в туалет, там вони і їли", - розповідає ДСНСівець.

На кадрах видно, що в умивальнику лишились заварені макарони швидкого приготування, вочевидь, їх прямо там і готували. Неподалік фекалії - в одній купці лайна георгієвська стрічка.

На щастя, відео запахи не може передавати...

Раніше ми писали, що окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів. З'явилось відео.

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