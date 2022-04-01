Де їли, там і ср*ли: на відео показали, як жили окупанти в захопленому Тростянці

В багатостраждальному місті зараз працюють сапери, ДСНСники, комунальники. Спершу треба обстежити території на мінно-вибухові пристрої, потім вже можна буде розбирати завали.

За словами рятувальника, поки що (на другий день), під завалами загиблих не знайшли, йдеться в сюжеті Українського свідка.

Окупанти, які жили в одному з бомбосховищ, захарастили там все.

"В одному місці у них був і туалет, і кухня, і ванна. Тобто разом вони ходили в одній кімнаті... Там де спали, там вони ходили і в туалет, там вони і їли", - розповідає ДСНСівець.

На кадрах видно, що в умивальнику лишились заварені макарони швидкого приготування, вочевидь, їх прямо там і готували. Неподалік фекалії - в одній купці лайна георгієвська стрічка.

На щастя, відео запахи не може передавати...