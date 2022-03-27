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ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)

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Тростянец, Воскресенье 27 марта 2022 09:34
ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото) Фото: Так выглядит Тростянец после вторжения оккупантов (t me dsszzi_official)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков. Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.

Как выглядит город после нашествия врага показал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Официально Наконец-то Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным!" - подписал он снимки.

ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)Тростянец сейчас выглядит так после изгнания оккупантов (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Отмечается, что пока связи в городе Тростянец почти нет.

"Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", - сообщил Живицкий.

Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. В городе просят всех жителей быть максимально осторожными.

О подозрительных предметах нужно сообщать нашим военным.

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