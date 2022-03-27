ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)
Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков. Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.
Как выглядит город после нашествия врага показал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Официально Наконец-то Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным!" - подписал он снимки.
Тростянец сейчас выглядит так после изгнания оккупантов (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)
Отмечается, что пока связи в городе Тростянец почти нет.
"Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", - сообщил Живицкий.
Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. В городе просят всех жителей быть максимально осторожными.
О подозрительных предметах нужно сообщать нашим военным.
Читайте также, эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!