Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня, 20 мая, принес присягу на верность украинскому народу во время инаугурации, появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

Елена Зеленская завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди опубликовала на своей странице совместное селфи с супругом, которое они сделали по пути в Верховную Раду.

"Начинаем..." - подписала Елена Зеленская публикацию.

Елена Зеленская завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пользователи сети оставляют множество комментариев на странице первой леди.

Удачи вам. Наконец-то у нас молодой президент, и красавица первая леди.

Еще одно доказательство того, что за каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина.

Поддержите его в трудных ситуациях! Пусть он сделает нашу страну великой! Спасибо Вам!

Эти лица действительно отражают красоту всего украинского народа! Самые красивые руководители Украины.

Раньше самой красивой леди была для меня Мелания Трамп, теперь Вы. Очень прекрасная.

Теперь не стыдно будет за страну на офицальных и неофициальных международных вечерах. Красивая пара.

Первый раз с улыбкой смотрела на нашего президента

Дай Бог, чтоб все задуманное вами сбылось, и Украина процветала.

К слову, сеть бурно отреагировала на инаугурацию Зеленского и его заявления во время первой вступительной речи в качестве президента Украины.

Напомним, Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди и дала советы новой первой леди Елене Зеленской.

Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации, и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.