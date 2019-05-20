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Селфі першої леді: у Олени Зеленської з'явився Instagram


Олена Зеленська опублікувала кілька спільних фото з чоловіком Володимиром Зеленським

У Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського, який сьогодні, 20 травня, приніс присягу на вірність українському народові під час інавгурації, з'явився офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram.

Олена Зеленська завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді опублікувала на своїй сторінці спільне селфі з чоловіком, який вони зробили по дорозі до Верховної Ради.

"Починаємо..." - підписала Олена Зеленська публікацію.

Олена Зеленська завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)

Користувачі мережі залишають безліч коментарів на сторінці першої леді.

  • Удачі вам. Нарешті у нас молодий президент, і красуня перша леді.
  • Ще один доказ того, що за кожним великим чоловіком стоїть мудра жінка.
  • Підтримайте його в важких ситуаціях! Нехай він зробить нашу країну великою! Спасибі Вам!
  • Ці обличчя дійсно відображають красу всього українського народу! Найкрасивіші керівники України.
  • Раніше найкрасивішою леді була для мене Меланія Трамп, тепер Ви. Дуже чудова.
  • Тепер не соромно буде за країну на офіційних і неофіційних міжнародних вечорах. Красива пара.
  • Перший раз з усмішкою дивилася на нашого президента
  • Дай Бог, щоб все задумане вами збулося, і Україна процвітала.

До речі, мережа бурхливо відреагувала на інавгурацію Зеленського та його заяви під час першої вступної промови в якості президента України.

Нагадаємо, Марина Порошенко підбила підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.

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