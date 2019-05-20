Селфі першої леді: у Олени Зеленської з'явився Instagram

Олена Зеленська опублікувала кілька спільних фото з чоловіком Володимиром Зеленським
У Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського, який сьогодні, 20 травня, приніс присягу на вірність українському народові під час інавгурації, з'явився офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram.
Олена Зеленська завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Перша леді опублікувала на своїй сторінці спільне селфі з чоловіком, який вони зробили по дорозі до Верховної Ради.
"Починаємо..." - підписала Олена Зеленська публікацію.
Олена Зеленська завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)
Користувачі мережі залишають безліч коментарів на сторінці першої леді.
До речі, мережа бурхливо відреагувала на інавгурацію Зеленського та його заяви під час першої вступної промови в якості президента України.
Нагадаємо, Марина Порошенко підбила підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.
Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.