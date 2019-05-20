Селфі першої леді: у Олени Зеленської з'явився Instagram

У Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського, який сьогодні, 20 травня, приніс присягу на вірність українському народові під час інавгурації, з'явився офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram.

Олена Зеленська завела Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді опублікувала на своїй сторінці спільне селфі з чоловіком, який вони зробили по дорозі до Верховної Ради.

"Починаємо..." - підписала Олена Зеленська публікацію.

Олена Зеленська завела Instagram (instagram.com/olenazelenska_official)

Користувачі мережі залишають безліч коментарів на сторінці першої леді.

Удачі вам. Нарешті у нас молодий президент, і красуня перша леді.

Ще один доказ того, що за кожним великим чоловіком стоїть мудра жінка.

Підтримайте його в важких ситуаціях! Нехай він зробить нашу країну великою! Спасибі Вам!

Ці обличчя дійсно відображають красу всього українського народу! Найкрасивіші керівники України.

Раніше найкрасивішою леді була для мене Меланія Трамп, тепер Ви. Дуже чудова.

Тепер не соромно буде за країну на офіційних і неофіційних міжнародних вечорах. Красива пара.

Перший раз з усмішкою дивилася на нашого президента

Дай Бог, щоб все задумане вами збулося, і Україна процвітала.

До речі, мережа бурхливо відреагувала на інавгурацію Зеленського та його заяви під час першої вступної промови в якості президента України.

Нагадаємо, Марина Порошенко підбила підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.