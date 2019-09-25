Елена Зеленская показала, как развлекается в США

Елена Зеленская в качестве первой леди сопровождает Владимира Зеленского во время его визита в Соединенные Штаты. И перед тем, как выступить на Генеральной ассамблее ООН и встретиться с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский вместе с женой принял участие в не совсем политическом мероприятии.

Так, визит президента и первой леди в США начался с посещения центра украинской культуры - Украинского института Америки. Владимир и Елена Зеленские пообщались с представителями украинской диаспоры, а президент выступил с трибуны с речью.

Елена и Владимир Зеленские в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Наш визит в Соединенные Штаты начали с... Украины. А точнее, с ячейки украинских традиций, культуры и искусства в США ", - подписала Елена Зеленская публикацию.

Первая леди на своей Instagram-страничке опубликовала фотоотчет со встречи. А в Instagram-сторис Елена Зеленская выложила украинскую символику, которую она нашла за океаном, аутентичные вышиванки, писанки, подсолнухи и пшеницу.

Елена Зеленская рассказала о визите в Америку (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в США проигнорировал журналистов с пропагандистского канала "Россия-1".