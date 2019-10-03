Елена Зеленская показала настоящие эмоции на концерте "Квартала 95" (фото)

Елена Зеленская присутствовала на концерте "Женского квартала", который состоялся 29 сентября в Киеве. Первая леди наблюдала за происходящим на сцене из-за кулис.

Недавно в сети появились атмосферные черно-белые снимки, на которых видны неподдельные эмоции первой леди. Фото опубликовала фотограф Ксения Твердохлеб в Instagram.

"Моя любимая первая леди за кулисами", - подписаны снимки.

Как известно, Елена Зеленская сотрудничает со студией "Квартал 95", основанной Владимиром Зеленским с друзьями по КВН. Но предпочитает писать сценарии, а не выступать со сцены в качестве актрисы.

Елена Зеленская появилась за кулисами "Квартала 95" (фото: instagram.com/tverdohleb_k)

Пользователи сети в комментариях восторгаются снимками, на которых видна истинная красота украинской первой леди.