День друзей: Елена Зеленская рассказала, кто ее самый лучший друг

Елена Зеленская поздравила своего друга с Днем друзей
Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, поздравила свою самую близкую подругу с Днем друзей и показала ее фотографии. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Елена Зеленская рассказала, что в исследовании о счастье было доказано, что дружба и искренние отношения являются самыми важными для человека.
"Исследование про счастье показало, что дружба и искренние отношения самые важные для мужчин. С этим тяжело не согласиться. Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, так как у меня такой друг есть! Пикалова Ира, горжусь нашей невероятной дружбой", - написала первая леди Украины и поставила хэштэг #InternationalFriendsDay.
Елена Зеленская с лучшей подругой (instagram.com/olenazelenska_official)
Выяснилось, что Ирина Пикалова – это жена участника "Квартал 95" Александра Пикалова. Ирина также работает в студии исполнительным продюсером. Они поженились в 2003 году, а в 2006 у них родился сын Михаил.
Александр и Ирина Пикаловы (facebook.com/irina.pikalova)
В комментариях к посту Зеленской пользователи отметили, что женщины чем-то даже похожи между собой, а также рассказали о своих близких подругах и друзьям.
Кроме того, комментаторы отметили, что лучшим другом должен стать муж.
Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)
Напомним, ранее мы писали о том, как отреагировали пользователи сети на костюмы Зеленской в Брюсселе.
А также рассказывали о том, что Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской.