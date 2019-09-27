Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото

Владимир и Елена Зеленские принесли цветы к Мемориалу 9/11 на Манхэттене
Владимир и Елена Зеленские во время визита в США почтили память погибших при терракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Президент с супругой отправились к Национальному мемориалу 9/11, на котором выгравированы имена жертв самой масштабной террористической атаки.
Елена Зеленская опубликовала снимки на своей Instagram-странице. Первая леди выбрала для памятного мероприятия соответствующий сдержанный черно-белый дресс-код.
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Стоит напомнить, что среди погибших в тот страшный день были и выходцы из Украины - Владимир Савинкин, Марина Герцберг, Александр Брагинский, Елена Белиловская, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Юрий Мушинский, Семен Вейзер и Игорь Зукельман.
Президент и первая леди отметили имена погибших украинцев сине-желтыми флагами и цветами в той же цветовой гамме.
Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Почти 3000 погибших, среди которых - украинцы. Никакими словами не передать всю боль. Скорбим и помним", - подписала серию снимков первая леди.
Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Стоит отметить, что некоторые пользователи довольно критически отнеслись к подобному жесту, назвав его "показухой" и обвинили в лицемерии. Но большинство все же оценили посещение президентом и первой леди памятного места.
К слову, недавно пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась седфи с Дональдом Трампом, но нарвалась на критику.