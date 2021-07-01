Елена Кравец запуталась в штанах и сломала ногу: "врачи поржали" (видео)

Инцидент произошел вчера, и из-за перелома она не смогла выйти на работу, поэтому общалась с другими ведущими в студии из дома по видеосвязи.

"Это такая трагикомедия! Я вообще не понимаю, как это могло случиться вчера. Ничего не предвещало беды. Я пришла домой, накупила себе черешни, и планировала заняться делами. И просто я запуталась в собственных широких шелковых штанах. Споткнулась и ударилась об косяк двери", - со смехом объяснила Кравец.

Артистка отметила, что почувствовала очень сильную боль, но не упала. И уже через 15 минут на месте удара появился отек, нога стала "неприятного цвета".

После этого Кравец поехала в больницу, где медики, удивленные ее рассказом, в итоге диагностировали перелом плюсневой кости: "это такая подушечка, на которую мы становимся под мизинчиком".

"Ну врачи поржали... Ну как это возможно - я не знаю! На ровном месте... И наложили мне гипс. Предложили выбрать цвет", - рассказала телеведущая.

Теперь она до 8 июля будет находиться дома - ногу необходимо держать в вытянутом вверх положении - а после этого сможет передвигаться на костылях.

Кравец уточнила, что выбрала простой белый гипс, и продемонстрировала его в эфире.

Елена Кравец показала гипс, который ей наложили после перелома ноги (фото: скриншот)

Также она пошутила, что присоединилась к "новому челленджу" на Евро 2020 - очевидно, имея в виду травмирование нападающего "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина, который получил перелом и повреждение связок колена в матче против Швеции, и теперь не сможет играть около полугода.

"Я решила, что буду солидарна с теми, кто боролся на футбольном поле, с теми парнями, которые тоже травмированы", - сказала артистка.

Кравец добавила, что расценивает произошедшее с ней как "что-то кармическое".

"Надо очень быстро бежать по жизни, чтобы тебя немножко замедляли", - поделилась она мыслями.

Видео: Елена Кравец рассказала, как сломала ногу