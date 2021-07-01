Олена Кравець заплуталася в штанах і зламала ногу: "лікарі поржали" (відео)

Інцидент стався вчора, і через перелом вона не змогла вийти на роботу, тому спілкувалася з іншими ведучими в студії з дому по відеозв'язку.

"Це така трагікомедія! Я взагалі не розумію, як це могло статися вчора. Нічого не віщувало біди. Я прийшла додому, накупила собі черешні, і планувала зайнятися справами. І просто я заплуталася у власних широких шовкових штанях. Спіткнулася і вдарилася об одвірок двері", - зі сміхом пояснила Кравець.

Артистка зазначила, що відчула дуже сильний біль, але не впала. І вже через 15 хвилин на місці удару з'явився набряк, нога стала "неприємного кольору".

Після цього Кравець поїхала до лікарні, де медики, здивовані її розповіддю, в результаті діагностували перелом плеснової кістки: "це така подушечка, на яку ми стаємо під мізинчиком".

"Ну лікарі поржали... Ну як це можливо - я не знаю! На рівному місці... І наклали мені гіпс. Запропонували вибрати колір", - розповіла телеведуча.

Тепер вона по 8 липня буде перебувати вдома - ногу необхідно тримати у витягнутому вгору положенні - а після цього зможе пересуватися на милицях.

Кравець уточнила, що вибрала простий білий гіпс, і продемонструвала його в ефірі.

Олена Кравець показала гіпс, який їй наклали після перелому ноги (фото: скріншот)

Також вона пожартувала, що долучилася до "нового челенджу" на Євро 2020 - очевидно, маючи на увазі травмування нападника "Динамо" і збірної України Артема Бесєдіна, який отримав перелом і пошкодження зв'язок коліна в матчі проти Швеції, і тепер не зможе грати близько пів року.

"Я вирішила, що буду солідарна з тими, хто боровся на футбольному полі, з тими хлопцями, які теж травмовані", - сказала артистка.

Кравець додала, що розцінює подію з нею як "щось кармічне".

"Треба дуже швидко бігти по життю, щоб тебе трошки сповільнювали", - поділилася вона думками.

Відео: Олена Кравець розповіла, як зламала ногу