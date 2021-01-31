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Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Киев, Воскресенье 31 января 2021 22:19
Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Lite

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец успевает не только репетировать, выступать, ездить на гастроли, но и быть хорошей женой, лучшей мамой для троих детей. А недавно она запустила собственную линию одежды. В сети появились фото семейного дома Кравец на Осокорках в Киеве.

При этом Кравец отметила, что пыталась приблизить дизайн интерьера дома к философии жизни, которую транслируют ее дизайнеры - изысканная простота, очень элегантная и без излишеств. Об этом сообщает журнал HIS.

Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)

В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного. Это было связано с пополнением в семье звезды "Квартала 95". Она решила изменить предназначение нескольких комнат, добавить санузел и увеличить кухню.

Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)

"Весь дом оформлен по принципу "made in Ukraine", не считая техники и сантехники, и этим я очень горжусь. Мы смогли реализовать проект красиво, качественно и за небольшой бюджет. Долго думали, какой мебелью лучше укомплектовать дом, и обоюдно сделали выбор в пользу украинских производителей", - рассказала дизайнер дома Татьяна Данилевич.

Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)

Стоит отметить, что в доме Елена живет со своим мужем и двумя детьми. Свою старшую дочь 15-летнюю Машу она отправила жить вместе с ее подругой в квартиру в Киеве. Сейчас Маше 17 лет, и она сама следит за своим бытом и жизнью хотя и не без контроля мамы.

Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)

Напомним, Елена Кравец в шикарном платье заинтриговала заявлением о новогодней ночи.

Ранее дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой.

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Новости Украины Стиль жизни шоубизЕлена Кравец

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