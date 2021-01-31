Елена Кравец показала свой новый шикарный дом (фото)

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец успевает не только репетировать, выступать, ездить на гастроли, но и быть хорошей женой, лучшей мамой для троих детей. А недавно она запустила собственную линию одежды. В сети появились фото семейного дома Кравец на Осокорках в Киеве.
При этом Кравец отметила, что пыталась приблизить дизайн интерьера дома к философии жизни, которую транслируют ее дизайнеры - изысканная простота, очень элегантная и без излишеств. Об этом сообщает журнал HIS.
Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)
В доме Елены делали перепланировку, но изменений было немного. Это было связано с пополнением в семье звезды "Квартала 95". Она решила изменить предназначение нескольких комнат, добавить санузел и увеличить кухню.
Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)
"Весь дом оформлен по принципу "made in Ukraine", не считая техники и сантехники, и этим я очень горжусь. Мы смогли реализовать проект красиво, качественно и за небольшой бюджет. Долго думали, какой мебелью лучше укомплектовать дом, и обоюдно сделали выбор в пользу украинских производителей", - рассказала дизайнер дома Татьяна Данилевич.
Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)
Стоит отметить, что в доме Елена живет со своим мужем и двумя детьми. Свою старшую дочь 15-летнюю Машу она отправила жить вместе с ее подругой в квартиру в Киеве. Сейчас Маше 17 лет, и она сама следит за своим бытом и жизнью хотя и не без контроля мамы.
Дом Елены Кравец (фото: wowow.life)
Напомним, Елена Кравец в шикарном платье заинтриговала заявлением о новогодней ночи.
Ранее дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой.