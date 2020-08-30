Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусом

Елена Кравец подцепила коронавирус из-за чего временно отказалась от съемок и работы. Анализ на COVID-19 показал положительный результат и артистка ушла на самоизоляцию. О том, как на данный момент протекает болезнь, Кравец рассказала в Instagram.

Звезда студии "Квартал 95" рассказала, что поборола коронавирус и бояться больше нечего. "Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" - прокомментировала звезда.

Елена Кравец поборола коронавирус (фото: instagram.com/lennykravets)

Подписчики искренне порадовались за Елену и пожелали крепкого здоровья. Некоторым было интересно узнать о подробностях болезни, однако звезда не стала отвечать на подобные вопросы:

Лена, а поделитесь, пожалуйста, симптомами, которые у вас были

Так быстро?

Мы рады, что вы здоровы, ждем новых проектов.

Леночка. Вы подняли мне настроение. Берегите себя.

Где тест покупали, Лена?

Приятные новости!

Елена Кравец поборола коронавирус (фото: instagram.com/lennykravets)

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