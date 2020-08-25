Елена Кравец подцепила коронавирус: Кошевой раскрыл первые детали

Елена Кравец подцепила COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Звезда "Квартала 95" заразилась COVID-19 и не снимается в новых шоу

Звезда студии "Квартал 95" и близкая подруга Владимира Зеленского Елена Кравец заразилась коронавирусом. Это помешало актрисе взять участие в съемках новых выпусков популярного шоу "Вечерний Квартал".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии - никто не застрахован от этого вируса", - поделился актер студии Евгений Кошевой.

Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - негативные, отметил главный "кварталовец".

Известно, что в новых выпусках юмористического проекта Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

"Безусловно, это очень волнительно и ответственно - заменять саму Елену, да еще и в "Вечернем Квартале". Это в "Женском Квартале" мы - на своей территории, а тут - ощущение, что мы с девочками - хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", - говорит Сопонару.

Елену Кравец, заболевшую коронавирусом, в "Вечернем Квартале" заменили другие актрисы (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Напомним, что недавно другой лидер "Квартала 95" Александр Пикалов также перенес коронавирус. Свое состояние в разгар болезни сам актер описал такими словами: "Будто сбила машина".

Ранее мы писали, что перед стартом шоу "Танцы со звездами" коронавирусом заразилась Ольга Фреймут.